Іранська гандболістка безслідно зникла під час Чемпіонату світу в Іспанії

Це вже не перший подібний випадок на цьому турнірі.

Гандболістка збірної Ірану Шагає Бапірі зникла безвісти під час Чемпіонату світу в Іспанії.

Як повідомляє TV2, 14 грудня 30-річна спортсменка пішла з готелю у невідомому напрямку та безслідно зникла. Відтоді на зв'язок вона виходити також перестала.

Інформацію про зникнення Бапірі підтвердили у Міжнародній федерації гандболу. Представники оргкомітету Чемпіонату світу заявили, що вже звернулися до поліції.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок на цьому турнірі. 8 грудня зникли чотири гандболістки збірної Камеруну. Спортсменки не з'явилися для проходження тестування на коронавірус. Востаннє їх бачили увечері 7 грудня, коли вони від'їжджали на таксі від готелю.

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