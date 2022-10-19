Іранська скелелазка виступила на змаганнях без хіджабу та ризикує потрапити до в'язниці

Іранська спортсменка Ельназ Рекабі взяла участь у чемпіонаті Азії зі скелелазіння, який відбувся в південнокорейському Сеулі, без хіджабу. Своє волосся спортсменка просто зібрала у хвіст.

Цією дією дівчина порушила закон Ірану від 1983 року, який забороняє жінкам з'являтися без хіджабу в громадських місцях. Тепер спортсменці загрожує кримінальне переслідування на батьківщині, пише CNN.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022

Іранські ЗМІ повідомляють, що після змагань спортсменку обманом заманили до посольства, відібрали паспорт і мобільний телефон. Журналісти IranWire зазначають, що Рекабі змусити залишити Південну Корею достроково та одразу відправлять до в'язниці Евін, куди зазвичай потрапляють політв'язні.

Повідомляється, що Ельназ пішла на такий крок, щоб підтримати масові протести у своїй країні, які спалахнули після того, як 16 вересня в реанімації Тегерана померла 22-річна Махса Аміні. За два дні до того її заарештували співробітники поліції моралі - за те, що з-під хіджаба виднілося волосся.

Нагадаєм, Рекабі - не перша спортсменка, яка публічно висловила протест проти обмеження прав жінок в Ірані. Раніше без хіджабу виходила в ринг іранська боксерка Садаф Хадем. Після цього вчинку дівчині довелося лишитися у Франції, адже влада Ірану видала ордер на її арешт.

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