Іранського футболіста засудили до смертної кари – ЗМІ

Іранський футболіст Амір Реза Наср Азадані опинився серед 28 осіб, яких засудили до смертної кари після участі в масових протестах проти свавілля влади в країні.

Про це повідомляє видання IranWire.

Азадані заарештували наприкінці листопада як підозрюваного у справі про вбивство полковника поліції Есмаїла Черега та двох бійців "Басідж" – напіввоєнного угруповання силовиків Ірану.

26-річного футболіста засудили до страти за "пропаганду війни проти Бога". Інші 27 осіб також отримали смертельні вироки за схожим обвинуваченням. Зокрема їм інкримінують "ворожнечу проти ісламського правління" та "поширення корупції на землі".

Свого часу Азадані виступав за такі клуби як "Рах-Ахан" та "Трактор Табріз", а також захищав кольори юнацької збірної Ірану.

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