Ірландець нокаутував суперника убивчим хуком: боксера винесли з рингу на ношах (відео)

Ірландець нокаутував суперника убивчим хуком: боксера винесли з рингу на ношах (відео)

Наджорстокий нокаут у найлегшій вазі.

Божевільним нокаутом завершився бій між ірландцем Пірсом О'Лірі і чехом Яном Марсалеком у британському Болтоні.

Поєдинок не протривав і двох раундів. О'Лірі "вирубив" суперника божевільним лівим хуком, після якого Марсалек знепритомнів і впав на настил рингу.

Яну одразу ж була надана медична допомога. З рингу його несли на ношах. Пізніше в якості запобіжного застереження боксера доставили до лікарні.

The knockout from Pierce O'Leary was absolutely nasty



We have had it confirmed that Jan Marsalek is ok prior to posting the below clip.



We hope he continues to make a full recovery pic.twitter.com/zdHhe67m9R — Boxing Tickets NI (@BoxingTicketsNI) June 25, 2021

Here it is. Pierce O'Leary knocks Jan Marsalek into another dimension. He was down for a few minutes and was stretchered out. #boxing #MTKFightNight #HarrisSandoval pic.twitter.com/u6NZ1t2Qin — Will (@ChillemDafoe) June 25, 2021

21-річний О'Лірі здобув 7-му перемогу в 7 боях на професійному ринзі.

Марсалек зазнав 4-ї поразки в кар'єрі. Також на рахунку 33-річного чеха 8 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, боксер нокаутував суперника і добив його лежачого ногами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання