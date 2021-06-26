Ірландець нокаутував суперника убивчим хуком: боксера винесли з рингу на ношах (відео)

Наджорстокий нокаут у найлегшій вазі.
Божевільним нокаутом завершився бій між ірландцем Пірсом О'Лірі і чехом Яном Марсалеком у британському Болтоні.
Поєдинок не протривав і двох раундів. О'Лірі "вирубив" суперника божевільним лівим хуком, після якого Марсалек знепритомнів і впав на настил рингу.
Яну одразу ж була надана медична допомога. З рингу його несли на ношах. Пізніше в якості запобіжного застереження боксера доставили до лікарні.
The knockout from Pierce O'Leary was absolutely nasty— Boxing Tickets NI (@BoxingTicketsNI) June 25, 2021
We have had it confirmed that Jan Marsalek is ok prior to posting the below clip.
We hope he continues to make a full recovery pic.twitter.com/zdHhe67m9R
Here it is. Pierce O'Leary knocks Jan Marsalek into another dimension. He was down for a few minutes and was stretchered out. #boxing #MTKFightNight #HarrisSandoval pic.twitter.com/u6NZ1t2Qin— Will (@ChillemDafoe) June 25, 2021
- 21-річний О'Лірі здобув 7-му перемогу в 7 боях на професійному ринзі.
- Марсалек зазнав 4-ї поразки в кар'єрі. Також на рахунку 33-річного чеха 8 перемог.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, боксер нокаутував суперника і добив його лежачого ногами.