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Ірландець нокаутував суперника убивчим хуком: боксера винесли з рингу на ношах (відео)

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Ірландець нокаутував суперника убивчим хуком: боксера винесли з рингу на ношах (відео)

Скріншот відео

Наджорстокий нокаут у найлегшій вазі.

Божевільним нокаутом завершився бій між ірландцем Пірсом О'Лірі і чехом Яном Марсалеком у британському Болтоні.

Поєдинок не протривав і двох раундів. О'Лірі "вирубив" суперника божевільним лівим хуком, після якого Марсалек знепритомнів і впав на настил рингу.

Яну одразу ж була надана медична допомога. З рингу його несли на ношах. Пізніше в якості запобіжного застереження боксера доставили до лікарні.

  • 21-річний О'Лірі здобув 7-му перемогу в 7 боях на професійному ринзі.
  • Марсалек зазнав 4-ї поразки в кар'єрі. Також на рахунку 33-річного чеха 8 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, боксер нокаутував суперника і добив його лежачого ногами.