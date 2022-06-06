Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй та прогнози букмекерів

Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй та прогнози букмекерів

У середу, 8 червня, збірна України, стартує в новому розіграші Ліги націй УЄФА. Першим суперником "синьо-жовтих" стане команда Ірландії.

Команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу. Проте журитися нашій збірній та уболівальникам зараз точно не час.

Вже в середу, 8 червня, головна команда України розпочне боротьбу в Лізі націй УЄФА-2022/23 виїзним матчем 2-го туру проти ірландців.

Поєдинок відбудеться в Дубліні на стадіоні "Авіва". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Де дивитися матч Ірландія - Україна

У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"). Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Ірландія - Україна

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу господарям. На перемогу ірландців можна поставити з коефіцієнтом 2,36. Нічия - 3,15. Ймовірність звитяги української збірної оцінена коефіцієнтом 3,40.

Додамо, що після гостьового матчу з Ірландією на "синьо-жовтих" чекають домашні зустрічі Ліги націй з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 збірна України гратиме в першій групі Дивізіону B, де суперниками нашої команди будуть Шотландія, Ірландія та Вірменія. У стартовому матчі цього квартету Вірменія мінімально обіграла Ірландію.

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