Ісландія обіграла Азербайджан, ускладнивши для збірної України боротьбу за вихід на ЧС-2026

Збірна Ісландії на виїзді обіграла команду Азербайджану в п'ятому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок у Баку завершився з рахунком 0:2 .

На 20-й хвилині зустрічі ісландців вивів уперед Альберт Гудмундссон. На 39-й хвилині Сверрір Інгасон відправив другий м'яч у ворота азербайджанців.

У другому таймі рахунок на табло не змінився – ісландці довели справу до впевненої перемоги.

Огляд матчу Азербайджан – Ісландія

В іншому поєдинку 5-го туру групи D збірна України в Парижі зіграє з Францією. Початок – о 21:45 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Завдяки перемозі Ісландія (7 очок) вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи D. обійшовши Україну (7 балів), яка опустилася на третю сходинку. Лідирує з 10 пунктами Франція, замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Варто зазначити, що за умови рівності очок вище в таблиці буде збірна з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів. Оскільки наразі збірна України поступається ісландцям за різницею голів, то в разі поразки від французів команді Сергія Реброва в заключному турі 16 листопада потрібно буде перемагати Ісландію, щоб фінішувати на другому місці.

Водночас якщо збірна України візьме бодай очко в матчі з Францією, то їй достатньо буде зіграти внічию з Ісландією, аби посісти другу сходинку.

Існує і варіант, за якого українці можуть здобути пряму путівку на Мундіаль, уникнувши плейоф. Для цього нашій збірній треба перемагати Францію та Ісландію, а також щоб французи втратили очки у грі з Азербайджаном.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що названо стартові склади на матч відбору ЧС-2026 Франція – Україна.