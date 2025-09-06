ТСН у соціальних мережах

Проспорт
18
1 хв

Ісландія розгромила Азербайджан і очолила групу України у відборі до ЧС-2026

Ісландці відправили у ворота азербайджанців п'ять "сухих" м'ячів.

Максим Приходько
Збірна Ісландії з футболу

Збірна Ісландії з футболу / © Associated Press

Збірна Ісландії на своєму полі розгромила команду Азербайджану в стартовому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні в Рейк'явіку завершився з рахунком 5:0.

Дубль у складі ісландців оформив Ісак Йоганнессон, ще по одному м'ячу забили Віктор Палссон, Альберт Гудмундссон і Крістіан Глінссон.

В іншому матчі стартового туру групи D збірна України програла Франції (0:2).

Таким чином, після першого туру Ісландія (3 очки) очолює квартет, випереджаючи Францію (3 бали) завдяки кращій різниці голів. Україна (0) йде на третій позиції, Азербайджан (0) – останній.

У другому турі відбору на ЧС-2026 ісландці на виїзді позмагаються з французами, а українці у гостях зійдуться з Азербайджаном. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

18
