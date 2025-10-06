ТСН у соціальних мережах

Ісландія – Україна: де і коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Команда Сергія Реброва постарається здобути першу перемогу в кваліфікації на Мундіаль.

Україна – Ісландія

Україна – Ісландія / © Associated Press

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України зіграє з командою Ісландії в третьому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

"Синьо-жовті" поки що не здобули жодної перемоги в кваліфікації на Мундіаль. У стартових матчах відбору команда Сергія Реброва програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Збірна Ісландії у перших двох поєдинках розгромила Азербайджан (5:0) та поступилася Франції (1:2).

Де дивитися матч Ісландія – Україна

Пряму трансляцію поєдинку Ісландія – Україна можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

