Ісландія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026

Україна – Ісландія / © Associated Press

Реклама

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України зіграє з командою Ісландії в третьому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У стартових матчах кваліфікації на Мундіаль команда Сергія Реброва програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Реклама

Збірна Ісландії у перших двох поєдинках розгромила Азербайджан (5:0) та поступилася Франції (1:2).

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Ісландія – Україна на Youtube-каналі FootballHub.

Реклама

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.