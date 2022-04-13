"Існують лише два варіанти": в УПЛ розповіли про долю поточного розіграшу чемпіонату України

Поєдинки весняної частини сезону відбудуться, якщо зможуть грати всі команди.

Поточний розіграш чемпіонату України з футболу може бути завершено на заході України, але лише за умови, що гратимуть усі команди.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"План А – це оптимістичний сценарій, що вдасться його дограти. План Б — це підбивати підсумки чемпіонату та визнати, що не був дограний у зв'язку з форс-мажорними обставинами та готуватися до наступного сезону.

Попередньо ми провели переговори зі стадіонами, що знаходяться на заході країни. Вони готові взяти обсяг всіх матчів, але залишається відкритим питання щодо деяких клубів, чи зможуть вони взяти участь. Потрібно враховувати, що багато клубів віддали своїх легіонерів в оренду до 30 червня на підставі відповідного рішення ФІФА. Тому потрібно все врахувати, щоб зберегти спортивний принцип, щоб усі клуби, якщо буде ухвалено рішення про догравання, вони були в оптимальних складах.

Я скажу своє бачення, що він може бути дограний лише за умови, що всі клуби братимуть участь. У будь-якому разі, остаточне рішення мають ухвалити всі клуби і після цього його має затвердити виконавчий комітет УАФ. Тільки після цього це буде фінальним рішенням", - розповів Дикий у коментарі для Футбол NEWS.

Нагадаємо, що генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що "гірники" зіткнуться з серйозними проблемами, якщо влітку клуб безкоштовно залишать всі легіонери.

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