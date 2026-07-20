ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Іспанія — Аргентина: названо найкращого гравця фіналу ЧС-2026

Нагороду отримав Ферран Торрес, який забив переможний гол.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Ферран Торрес

Ферран Торрес / © Associated Press

Вінгер збірної Іспанії Ферран Торрес став найкращий гравцем фінального матчу чемпіонату світу-2026, у якому "Фурія Роха" в екстратаймах перемогла Аргентину (1:0).

Саме Ферран Торрес забив єдиний гол на 106-й хвилині вирішального поєдинку Мундіалю.

Ферран Торрес / x.com/FIFAWorldCup

Ферран Торрес / x.com/FIFAWorldCup

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Зазначимо, що бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що названо найкращого гравця ЧС-2026 з футболу.

Також ми розповідали, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie