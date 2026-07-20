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Іспанія — Аргентина: названо найкращого гравця фіналу ЧС-2026
Нагороду отримав Ферран Торрес, який забив переможний гол.
Вінгер збірної Іспанії Ферран Торрес став найкращий гравцем фінального матчу чемпіонату світу-2026, у якому "Фурія Роха" в екстратаймах перемогла Аргентину (1:0).
Саме Ферран Торрес забив єдиний гол на 106-й хвилині вирішального поєдинку Мундіалю.
Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.
Зазначимо, що бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).
Раніше повідомлялося, що названо найкращого гравця ЧС-2026 з футболу.
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