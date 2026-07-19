Іспанія — Аргентина: стали відомі стартові склади на фінал ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Стали відомі стартові склади на фінальний матч чемпіонату світу-2026, у якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Іспанія: Унаї Сімон — Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья — Родрі, Фабіан Руїс, Ольмо — Ямаль, Баена, Оярсабаль.

Аргентина: Еміліано Мартінес — Монтіель, Ромеро, Лісандро Мартінес, Тальяфіко — Де Пауль, Енцо Фернандес, Гонсалес, Макаллістер — Мессі, Альварес.

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Матч Іспанія — Аргентина відбудеться сьогодні, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Додамо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.

Зазначимо, що у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) відбувся надрезультативний матч за третє місце ЧС-2026, в якому Англія здолала Францію з рахунком 6:4.

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Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026 з футболу.

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