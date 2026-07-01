Іспанія — Австрія: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

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У четвер, 2 липня, збірна Іспанії зіграє з командою Австрії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0).

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Австрійці стали другими у квартеті J, обігравши Йорданію (3:1), поступившись Аргентині (0:2) та зігравши внічию з Алжиром (3:3).

Прогноз букмекерів на матч Іспанія — Австрія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Іспанії. На перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,35. Нічия — 5,00. Виграш австрійців — 10,00.

На вихід іспанців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,14. Прохід Австрії до наступної стадії — 5,66.

Переможець пари Іспанія — Австрія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Португалія — Хорватія.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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