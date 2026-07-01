ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Іспанія — Австрія: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Іспанія — Австрія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Португалія — Хорватія.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Іспанії з футболу

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

У четвер, 2 липня, збірна Іспанії зіграє з командою Австрії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0).

Австрійці стали другими у квартеті J, обігравши Йорданію (3:1), поступившись Аргентині (0:2) та зігравши внічию з Алжиром (3:3).

Прогноз букмекерів на матч Іспанія — Австрія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Іспанії. На перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,35. Нічия — 5,00. Виграш австрійців — 10,00.

На вихід іспанців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,14. Прохід Австрії до наступної стадії — 5,66.

Переможець пари Іспанія — Австрія в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Португалія — Хорватія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie