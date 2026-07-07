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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Іспанія — Бельгія: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Іспанці та бельгійці розіграють другу путівку до півфіналу Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Іспанії

Збірна Іспанії / © Associated Press

У п'ятницю, 10 липня, збірні Іспанії та Бельгії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на "SoFi Stadium" в американському місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Бельгія.

На поточному Мундіалі іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), а в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0).

Бельгія фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу підопічні Руді Гарсії здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2), а в 1/8 фіналу розгромили США (4:1).

Прогноз букмекерів на матч Іспанія — Бельгія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Іспанії. На перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,68. Нічия — 3,80. Виграш бельгійців — 5,50.

На вихід іспанців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,30. Прохід Бельгії до наступної стадії — 3,25.

Переможець пари Іспанія — Бельгія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Франція — Марокко.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна Бельгії затролила ФІФА та Трампа після розгрому США в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Роналду прокоментував драматичну поразку Португалії від Іспанії та виліт з ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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