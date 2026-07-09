Іспанія — Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії / © Associated Press

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У п'ятницю, 10 липня, збірні Іспанії та Бельгії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на "SoFi Stadium" в американському місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), а в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0).

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Бельгія фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу підопічні Руді Гарсії здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2), а в 1/8 фіналу розгромили США (4:1).

Переможець пари Іспанія — Бельгія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Франція — Марокко.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Бельгія.

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