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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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40
Час на прочитання
1 хв

Іспанія — Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026

Стежте онлайн за перебігом другого чвертьфінального поєдинку ЧС-2026 з футболу між збірними Іспанії та Бельгії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Іспанії

Збірна Іспанії / © Associated Press

У п'ятницю, 10 липня, збірні Іспанії та Бельгії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на "SoFi Stadium" в американському місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), а в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0).

Бельгія фінішувала першою у квартеті G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також розбивши Нову Зеландію (5:1). В 1/16 фіналу підопічні Руді Гарсії здійснили шалений камбек і в екстратаймах здолали Сенегал (3:2), а в 1/8 фіналу розгромили США (4:1).

Переможець пари Іспанія — Бельгія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Франція — Марокко.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Бельгія.

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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