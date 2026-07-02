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Іспанія розгромила Австрію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
За путівку до чвертьфіналу чинні чемпіони Європи позмагаються з переможцем пари Португалія — Хорватія.
Збірна Іспанії розгромила команду Австрії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США) завершився з рахунком 3:0.
Іспанці могли відкривати рахунок на 29-й хвилині зустрічі, але гол Марка Кукурельї було скасовано через фол проти голкіпера австрійців під час навісу з кутового.
На 36-й хвилині чинні чемпіони Європи все ж вийшли вперед — Мікель Оярсабаль забив ударом в один дотик низом у дальній кут після прострілу Кукурельї з лівого флангу.
Для Оярсабаля цей гол став третім на цьому Мундіалі та 28-м у кар'єрі за національну команду.
Наприкінці першого тайму підопічні Луїса Де ла Фуенте були близькими до того, щоб подвоїти свою перевагу, але після удару Алекса Баени зі штрафного воротар австрійської збірної Александер Шлагер перевів м'яч у поперечину, а потім парирував добивання від Ламіна Ямаля.
Вже у другому таймі "Фурія Роха" таки розвинула свій успіх — на 66-й хвилині Педро Порро у штрафному майданчику суперника головою замкнув подачу Баени з лівого флангу.
Для Порро це перший гол за збірну Іспанії — він проводив 20-й матч за національну команду.
На 89-й хвилині піренейці довели справу до розгрому — Оярсабаль оформив дубль, точно пробивши у дальній кут після передачі Кукурельї з лівого флангу.
Таким чином, Іспанія вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де зіграє проти переможця матчу Португалія — Хорватія, який відбудеться у п'ятницю, 3 липня, о 02:00 за київським часом.
Іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0).
Австрійці стали другими у квартеті J, обігравши Йорданію (3:1), поступившись Аргентині (0:2) та зігравши внічию з Алжиром (3:3).
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Раніше повідомлялося, що США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026.