Іспанія розгромила Австрію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Іспанія — Австрія / © Associated Press

Реклама

Збірна Іспанії розгромила команду Австрії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США) завершився з рахунком 3:0 .

Іспанці могли відкривати рахунок на 29-й хвилині зустрічі, але гол Марка Кукурельї було скасовано через фол проти голкіпера австрійців під час навісу з кутового.

На 36-й хвилині чинні чемпіони Європи все ж вийшли вперед — Мікель Оярсабаль забив ударом в один дотик низом у дальній кут після прострілу Кукурельї з лівого флангу.

Реклама

Для Оярсабаля цей гол став третім на цьому Мундіалі та 28-м у кар'єрі за національну команду.

Іспанія — Австрія / © Associated Press

Іспанія — Австрія / © Associated Press

Наприкінці першого тайму підопічні Луїса Де ла Фуенте були близькими до того, щоб подвоїти свою перевагу, але після удару Алекса Баени зі штрафного воротар австрійської збірної Александер Шлагер перевів м'яч у поперечину, а потім парирував добивання від Ламіна Ямаля.

Вже у другому таймі "Фурія Роха" таки розвинула свій успіх — на 66-й хвилині Педро Порро у штрафному майданчику суперника головою замкнув подачу Баени з лівого флангу.

Для Порро це перший гол за збірну Іспанії — він проводив 20-й матч за національну команду.

Реклама

Іспанія — Австрія / © Associated Press

Іспанія — Австрія / © Associated Press

На 89-й хвилині піренейці довели справу до розгрому — Оярсабаль оформив дубль, точно пробивши у дальній кут після передачі Кукурельї з лівого флангу.

Іспанія — Австрія / © Associated Press

Іспанія — Австрія / © Associated Press

Таким чином, Іспанія вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де зіграє проти переможця матчу Португалія — Хорватія, який відбудеться у п'ятницю, 3 липня, о 02:00 за київським часом.

Іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0).

Австрійці стали другими у квартеті J, обігравши Йорданію (3:1), поступившись Аргентині (0:2) та зігравши внічию з Алжиром (3:3).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Реклама

Новини партнерів