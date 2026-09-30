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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Іспанія розгромила Хорватію та захопила одноосібне лідерство у своїй групі Ліги націй

Дублем та асистом у воротах хорватів відзначився Ламін Ямаль.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Іспанії

Збірна Іспанії / © Associated Press

Збірна Іспанії розгромила Хорватію в матчі другого туру групи 3 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї завершився з рахунком 4:1.

Господарі поля відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі — відзначився Ламін Ямаль. У середині першого тайму Діон Бельо відновив паритет у протистоянні. Але вже за три хвилини Ямаль асистував Марку Пубілю, який знову вивів іспанців уперед.

У другому таймі чинні чемпіони Європи та світу розвинули свою перевагу. На 63-й хвилині Ямаль оформив дубль. А на 89-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Ніко Вільямс.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Англія на виїзді обіграла Чехію (2:0).

Після двох турів Іспанія (6 очок) очолює цю групу. Англія та Хорватія мають по 3 бали. Чехія (0) посідає останню сходинку.

У наступному турі іспанці приймуть чехів, а хорвати вдома зіграють з англійцями. Обидва поєдинки заплановані на 3 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Франція здолала Бельгію в Лізі націй.

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