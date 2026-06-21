Іспанія розтрощила Саудівську Аравію на ЧС-2026

Іспанія — Саудівська Аравія / © Associated Press

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Збірна Іспанії розгромила команду Саудівської Аравії в матчі другого туру групи H чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті завершився з рахунком 4:0 .

Іспанці відкрили рахунок уже на 11-й хвилині зустрічі — Ламін Ямаль на дальній стійці замкнув простріл Мікеля Оярсабаля з лівого флангу.

Іспанія — Саудівська Аравія / © Associated Press

На 21-й хвилині чинні чемпіони Європи розвинули свою перевагу — Оярсабаль відзначився з передачі Емеріка Ляпорта.

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Іспанія — Саудівська Аравія / © Associated Press

На 24-й хвилині підопічні Луїса Де ла Фуенте забили втретє — красива комбінація іспанців завершилася передачею Дані Ольмо та голом Оярсабаля, який оформив дубль.

Іспанія — Саудівська Аравія / © Associated Press

На старті другого тайму Іспанія вчетверте забила супернику — на 49-й хвилині м'яч після удару від Марка Кукурельї та сейву голкіпера Мохаммеда Аль-Оваїса влучив у захисника саудівців Хасана Тамбакті та опинився у воротах.

Іспанія — Саудівська Аравія / © Associated Press

У компенсований час, на 90+2-й хвилині, "Фурія Роха" могла забити п'ятий м'яч, але гол Феррана Торреса після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

У стартовому турі Іспанія не зуміла обіграти Кабо-Верде (0:0), а Саудівська Аравія зіграла внічию з Уругваєм (1:1).

Інший матч 2-го туру групи H між Уругваєм та Кабо-Верде відбудеться у понеділок, 22 червня, о 01:00 за київським часом.

У заключному третьому турі Іспанія зіграє з Уругваєм, а Саудівська Аравія позмагається з Кабо-Верде. Обидва поєдинки відбудуться 27 червня, о 03:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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