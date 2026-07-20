Іспанія у більшості в екстратаймах дотиснула Аргентину і стала переможцем ЧС-2026

Іспанія — Аргентина / © Associated Press

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Збірна Іспанії обіграла команду Аргентини у фінальному матчі чемпіонату світу-2026, який тривав у США, Канаді та Мексиці. Поєдинок на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка) завершився з рахунком 1:0 за підсумками екстратаймів.

У першому таймі іспанці діяли активніше, але команди голів не забили, вирушивши на перерву за паритету в рахунку.

У другому таймі Іспанія продовжила володіти м'ячем, тоді як Аргентина встановила антирекорд фіналів чемпіонатів світу. За 75 хвилин матчу "альбіселесте" не завдали жодного удару по воротах суперників і стали першою такою командою в історії вирішальних поєдинків Мундіалів.

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На 90+3-й хвилині аргентинці залишилися в меншості — Енцо Фернандес в центрі поля жорстко збив Пау Кубарсі, заробивши другу жовту картку та вилучення. Цікаво, що перший "гірчичник" Енцо отримав на 82-й хвилині за розмови з арбітром.

Іспанія — Аргентина / © Associated Press

Оскільки основний час матчу Іспанія — Аргентина закінчився внічию 0:0, то гра перейшла до екстратаймів.

На 96-й хвилині Іспанія була близькою до голу — Ніко Вільямс на добиванні відправив м'яч у ворота, але арбітр після перегляду відеоповтору (VAR) зафіксував фол з боку Мікеля Меріно проти Ніколаса Отаменді.

На 106-й хвилині іспанці таки дотиснули суперника — Ламін Ямаль виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, Ніко Вільямс скинув м’яч під удар Феррану Торресу, а той потужно пробив під поперечину.

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Іспанія — Аргентина / © Associated Press

Іспанія — Аргентина / © Associated Press

На 114-й хвилині Ферран Торрес міг оформити дубль, коли реалізував вихід один на один з голкіпером, але арбітр зафіксував офсайд.

На останніх хвилинах аргентинці великими силами пішли в атаку в надії забити гол і перевести гру до серії пенальті, але не змогли цього зробити.

Іспанці вдруге в історії зіграли у фіналі чемпіонату світу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Аргентинці усьоме взяли участь у фіналі ЧС і вдруге поспіль. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію та втретє стали чемпіоном світу. Раніше головний трофей "альбіселесте" здобували 1978-го та 1986-го.

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Зазначимо, що у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) відбувся надрезультативний матч за третє місце ЧС-2026, в якому Англія здолала Францію з рахунком 6:4.

Раніше повідомлялося, що переможці ЧС-2026 з футболу отримають унікальні чемпіонські персні.

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