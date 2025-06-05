Іспанія в матчі-трилері з 9 голами здолала Францію та вийшла до фіналу Ліги націй (відео)

Іспанія – Франція / © Associated Press

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Збірна Іспанії стала другим фіналістом Ліги націй-2024/25.

У півфінальному матчі, який відбувся 5 червня на стадіоні "MHPArena" у німецькому Штутгарті, іспанці перемогли команду Франції з рахунком 5:4 .

Підопічні Луїса Де ла Фуенте відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі – Ламін Ямаль з правого флангу зробив пас на Мікеля Оярсабаля, який скинув на Ніко Вільямса і той вколотив м'яч під поперечину.

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На 25-й хвилині "Червона фурія" подвоїла свою перевагу в рахунку – Мікель Меріно відгукнувся на передачу Оярсабаля і точно пробив у ближній кут.

Перед перервою Іспанія могла робити рахунок розгромним, але красивий гол Діна Хейсена арбітр не зарахував через офсайд.

На старті другого тайму іспанська збірна забила третій гол – на 54-й хвилині Ямаль реалізував пенальті після того, як його в карному майданчику суперника збив Адріан Рабйо.

А вже на 55-й хвилині "Ле Бле" пропустили вчетверте – Педрі перекинув голкіпера французів, скориставшись передачею Ніко Вільямса.

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На 59-й хвилині підопічні Дідьє Дешама відквитали один м'яч – Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, який сам і заробив, коли проти нього сфолив Педро Порро у штрафному майданчику іспанців.

Однак уже 67-й хвилині Іспанія повернула собі гандикап у чотири м'ячі – Ямаль оформив дубль, у падінні пробивши у дальній кут після передачі від Порро.

На 79-й хвилині Франція скоротила відставання – Раян Шеркі, який вийшов на заміну, забив красивим ударом з-за меж штрафного майданчика.

На 84-й хвилині французи забили свій третій гол – захисник іспанців Дані Вівіан зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Мало Гюсто з правого флангу.

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У компенсований час, на 90+3-й хвилині, Франція скоротила відставання в рахунку до мінімуму – Рандаль Коло Муані на дальній стійці замкнув подачу від Шеркі.

Однак закінчити неймовірний камбек і уникнути поразки в цій надгольовій перестрілці команда Дешама все ж не зуміла.

Огляд матчу Іспанія – Франція

У фіналі Ліги націй іспанці в неділю, 8 червня, зіграють з Португалією, яка в першому півфіналі здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1).

Того ж дня Франція зустрінеться з Німеччиною в матчі за третє місце.

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Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.