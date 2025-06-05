ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
2 хв

Іспанія в матчі-трилері з 9 голами здолала Францію та вийшла до фіналу Ліги націй (відео)

У фіналі турніру іспанці позмагаються з португальцями.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Іспанія – Франція

Іспанія – Франція / © Associated Press

Збірна Іспанії стала другим фіналістом Ліги націй-2024/25.

У півфінальному матчі, який відбувся 5 червня на стадіоні "MHPArena" у німецькому Штутгарті, іспанці перемогли команду Франції з рахунком 5:4.

Підопічні Луїса Де ла Фуенте відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі – Ламін Ямаль з правого флангу зробив пас на Мікеля Оярсабаля, який скинув на Ніко Вільямса і той вколотив м'яч під поперечину.

На 25-й хвилині "Червона фурія" подвоїла свою перевагу в рахунку – Мікель Меріно відгукнувся на передачу Оярсабаля і точно пробив у ближній кут.

Перед перервою Іспанія могла робити рахунок розгромним, але красивий гол Діна Хейсена арбітр не зарахував через офсайд.

На старті другого тайму іспанська збірна забила третій гол – на 54-й хвилині Ямаль реалізував пенальті після того, як його в карному майданчику суперника збив Адріан Рабйо.

А вже на 55-й хвилині "Ле Бле" пропустили вчетверте – Педрі перекинув голкіпера французів, скориставшись передачею Ніко Вільямса.

На 59-й хвилині підопічні Дідьє Дешама відквитали один м'яч – Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, який сам і заробив, коли проти нього сфолив Педро Порро у штрафному майданчику іспанців.

Однак уже 67-й хвилині Іспанія повернула собі гандикап у чотири м'ячі – Ямаль оформив дубль, у падінні пробивши у дальній кут після передачі від Порро.

На 79-й хвилині Франція скоротила відставання – Раян Шеркі, який вийшов на заміну, забив красивим ударом з-за меж штрафного майданчика.

На 84-й хвилині французи забили свій третій гол – захисник іспанців Дані Вівіан зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Мало Гюсто з правого флангу.

У компенсований час, на 90+3-й хвилині, Франція скоротила відставання в рахунку до мінімуму – Рандаль Коло Муані на дальній стійці замкнув подачу від Шеркі.

Однак закінчити неймовірний камбек і уникнути поразки в цій надгольовій перестрілці команда Дешама все ж не зуміла.

Огляд матчу Іспанія – Франція

У фіналі Ліги націй іспанці в неділю, 8 червня, зіграють з Португалією, яка в першому півфіналі здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1).

Того ж дня Франція зустрінеться з Німеччиною в матчі за третє місце.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie