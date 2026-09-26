Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги націй

Збірна Іспанії / © Associated Press

Реклама

Збірна Іспанії на виїзді здобула вольову перемогу над Англією в матчі першого туру групи 3 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" у Лондоні завершився з рахунком 2:3.

Уже на 2-й хвилині зустрічі іспанці відкрили рахунок — гол забив Ламін Ямаль.

Реклама

Ще до перерви англійці зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед: на 36-й хвилині відзначився Ентоні Гордон, а за чотири хвилини точного удару завдав Гаррі Кейн.

Реклама

На старті другого тайму господарі поля могли збільшити свою перевагу, але Кейн на 54-й хвилині не реалізував пенальті, влучивши у поперечину.

На 60-й хвилині чинні чемпіони Європи та світу зрівняли рахунок — автором забитого м'яча став Алекс Баена.

На 74-й хвилині Іспанія забила переможний гол — відзначився Мікель Оярсабаль.

В іншому поєдинку цього квартету Хорватія на виїзді обіграла Чехію (2:1).

Реклама

У наступному турі Англія у гостях позмагається з чехами, а Іспанія прийме хорватів. Обидва поєдинки заплановані на 29 вересня.

Раніше повідомлялося, що збірна України здолала Угорщину на старті Ліги націй.

Новини партнерів

Новини партнерів