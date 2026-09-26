ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги націй

В іншому матчі групи 3 дивізіону А хорвати здолали чехів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Збірна Іспанії

Збірна Іспанії / © Associated Press

Збірна Іспанії на виїзді здобула вольову перемогу над Англією в матчі першого туру групи 3 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" у Лондоні завершився з рахунком 2:3.

Уже на 2-й хвилині зустрічі іспанці відкрили рахунок — гол забив Ламін Ямаль.

Ще до перерви англійці зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед: на 36-й хвилині відзначився Ентоні Гордон, а за чотири хвилини точного удару завдав Гаррі Кейн.

На старті другого тайму господарі поля могли збільшити свою перевагу, але Кейн на 54-й хвилині не реалізував пенальті, влучивши у поперечину.

На 60-й хвилині чинні чемпіони Європи та світу зрівняли рахунок — автором забитого м'яча став Алекс Баена.

На 74-й хвилині Іспанія забила переможний гол — відзначився Мікель Оярсабаль.

В іншому поєдинку цього квартету Хорватія на виїзді обіграла Чехію (2:1).

У наступному турі Англія у гостях позмагається з чехами, а Іспанія прийме хорватів. Обидва поєдинки заплановані на 29 вересня.

Раніше повідомлялося, що збірна України здолала Угорщину на старті Ліги націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie