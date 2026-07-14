ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
997
Час на прочитання
2 хв

Іспанія здолала Францію і стала першим фіналістом ЧС-2026

У фіналі Мундіалю іспанці позмагаються з переможцем пари Англія — Аргентина.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Франція — Іспанія

Франція — Іспанія / © Associated Press

Збірна Іспанії перемогла команду Франції в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 0:2.

Іспанці відкрили разунок на 22-й хвилині зустрічі — Мікель Оярсабаль реалізував пенальті, який було призначено за фол Луки Діня проти Ламіна Ямаля у штрафному майданчику французів.

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

На 30-й хвилині Франція зазнала вагомої кадрової втрати — основний центральний захисник "Ле Бле" Вільям Саліба був змушений залишити поле через травму, його замінив Максенс Лакруа.

У другому таймі чинні чемпіони Європи збільшили свою перевагу в рахунку — на 58-й хвилині Педро Порро зіграв у стінку з Дані Ольмо та переграв воротаря французів Майка Меньяна ударом у ближній кут.

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

Франція — Іспанія / © Associated Press

На 61-й хвилині підопічні Луїса Де ла Фуенте могли робити рахунок розгромним — Ямаль отримав передачу до правого флангу штрафного майданчика від Пау Кубарсі, після чого точно пробив у дальній кут, але арбітр зафіксував офсайд і не зарахував гол.

Відіграти хоча б один гол підопічним Дідьє Дешама не вдалося — іспанці крокують до фіналу, а французи мусять задовільнитися матчем за третє місце.

Іспанці вдруге в історії зіграють у фіналі чемпіонату світу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) завдяки голу Андреса Іньєсти.

У фіналі Іспанія позмагається з переможцем іншого півфіналу, в якому в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом зустрінуться Англія та Аргентина.

Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
997
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie