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Іспанія здолала Францію і стала першим фіналістом ЧС-2026
У фіналі Мундіалю іспанці позмагаються з переможцем пари Англія — Аргентина.
Збірна Іспанії перемогла команду Франції в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 0:2.
Іспанці відкрили разунок на 22-й хвилині зустрічі — Мікель Оярсабаль реалізував пенальті, який було призначено за фол Луки Діня проти Ламіна Ямаля у штрафному майданчику французів.
На 30-й хвилині Франція зазнала вагомої кадрової втрати — основний центральний захисник "Ле Бле" Вільям Саліба був змушений залишити поле через травму, його замінив Максенс Лакруа.
У другому таймі чинні чемпіони Європи збільшили свою перевагу в рахунку — на 58-й хвилині Педро Порро зіграв у стінку з Дані Ольмо та переграв воротаря французів Майка Меньяна ударом у ближній кут.
На 61-й хвилині підопічні Луїса Де ла Фуенте могли робити рахунок розгромним — Ямаль отримав передачу до правого флангу штрафного майданчика від Пау Кубарсі, після чого точно пробив у дальній кут, але арбітр зафіксував офсайд і не зарахував гол.
Відіграти хоча б один гол підопічним Дідьє Дешама не вдалося — іспанці крокують до фіналу, а французи мусять задовільнитися матчем за третє місце.
Іспанці вдруге в історії зіграють у фіналі чемпіонату світу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) завдяки голу Андреса Іньєсти.
У фіналі Іспанія позмагається з переможцем іншого півфіналу, в якому в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом зустрінуться Англія та Аргентина.
Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.