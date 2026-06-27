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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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34
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Іспанія здолала Уругвай і вийшла до плейоф ЧС-2026

Чинні чемпіони Європи посіли перше місце у своїй групі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Уругвай — Іспанія

Уругвай — Іспанія / © Associated Press

Збірна Іспанії обіграла команду Уругваю в матчі заключного третього туру групи H чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Акрон" у мексиканському місті Сапопан завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі чинні чемпіони Європи забили на 42-й хвилині — Маркос Льоренте з правого флангу виконав простріл до центру штрафного майданчика, де Алекс Баена вразив дальній кут.

Уругвай — Іспанія / © Associated Press

Уругвай — Іспанія / © Associated Press

Наприкінці протистояння уругвайці залишилиися в меншості — на 90+5-й хвилині Агустін Каннобіо стрибнув у ногу Пау Кубарсі на чужій половині поля й отримав пряму червону картку.

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірні Кабо-Верде та Саудівської Аравії зіграли внічию (0:0).

  • Іспанія (7 очок) виграла групу H та вийшла до плейоф. Збірна Кабо-Верде (3 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої сходинки.

  • Уругвай та Саудівська Аравія (по 2 залікові пункти) фінішували на третій і четвертій позиціях відповідно, залишившись за межами плейоф.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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