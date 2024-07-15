Іспанія – абсолютний рекордсмен: хто та скільки разів вигравав футбольне Євро

Після тріумфу на Євро-2024 іспанці обійшли на один титул Німеччину.
У неділю, 14 липня, збірна Іспанії у фіналі здолала Англію з рахунком 2:1 і стала переможцем Євро-2024.
"Червона фурія" вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи та стала одноосібним лідером за цим показником, випередивши на один титул Німеччину, яка тричі перемагала на Євро.
У Італії та Франції по два трофеї на континентальних першостях. Ще шість збірних вигравали чемпіонат Європи по одному разу.
Зазначимо, що "Червона фурія" уп'яте зіграла у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).
Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).
Усі переможці чемпіонату Європи з футболу
Іспанія – 4 (1964, 2008, 2012, 2024)
Німеччина – 3 (1972, 1980, 1996)
Італія – 2 (1968, 2020)
Франція – 2 (1984, 2000)
Португалія – 1 (2016)
Нідерланди – 1 (1988)
Данія – 1 (1992)
Чехословаччина – 1 (1976)
Греція – 1 (2004)
СРСР – 1 (1960)
Раніше стало відомо, кого визнали найкращим гравцем Євро-2024.
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