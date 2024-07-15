Іспанія – Англія: стало відомо, хто отримав приз найкращому гравцю фіналу Євро-2024

Ніко Вільямс став автором одного з голів у вирішальному поєдинку турніру.

Півзахисник збірної Іспанії Ніко Вільямс був визнаний найкращим гравцем фінального матчу Євро-2024 з футболу проти національної команди Англії.

Про це повідомляється на офіційних сторінках турніру в соцмережах.

22-річний футболіст "Атлетика" Більбао вийшов у стартовому складі "Червоної фурії" та відкрив рахунок на початку другого тайму, скориставшись передачею Ламіна Ямаля.

Загалом Вільямс на чемпіонаті Європи-2024 зіграв шість матчів, у яких забив два голи та відзначився однією результативною передачею.

Іспанія здолала Англію з рахунком 2:1 і вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи. "Червона фурія" стала одноосібним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Піренейці уп'яте зіграли у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

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