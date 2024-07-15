"Іспанія була кращою": головний тренер збірної Англії прокоментував поразку у фіналі Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про поразку від Іспанії у фіналі Євро-2024.

У вирішальному поєдинку турніру на "Олімпіаштадіоні" у Берліні команда Луїса де ла Фуенте здолала англійців з рахунком 2:1.

"Я вважаю, що збірна Іспанії була найкращою командою на турнірі, і вони були кращою командою сьогодні. Нашою найбільшою проблемою було те, що ми недостатньо добре використовували м'яч. Насправді ми дуже добре захищалися в першому таймі як команда, але коли ми вигравали м'яч, ми не могли пройти через їхній контрпресинг достатньо часто.

Чи керуватиму я Англією на чемпіонаті світу 2026 року? Важко роздумувати так швидко після такої поразки. Звичайно, вивести Англію до двох фіналів ще ніколи не вдавалося, але ми приїхали сюди, щоб перемогти, і ми не змогли цього зробити.

Так багато наших гравців приїхали до табору, пропустивши кінець сезону. Ця фізична втома, безумовно, була проблемою для нас, але, звичайно, вона загострюється, коли ти не тримаєш м'яч на початку гри. Але ми повинні підняти руки догори: Іспанія була кращою, і в цьому вся суть.

Я дуже пишаюся гравцями. Вони не могли дати мені більше, і вони не могли дати країні більше. Для мене сьогодні ключовим було володіння м'ячем, а нам не вистачало контролю. Програти у фіналі неймовірно важко", – наводить слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи і стала абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Раніше стало відомо, хто отримав приз найкращому футболісту фіналу Євро-2024, а також кого визнали найкращим гравцем та найкращим молодим гравцем турніру.

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