Іспанія на останніх хвилинах екстратаймів вирвала у Німеччини місце у півфіналі Євро-2024 (відео)

У півфіналі іспанці зіграють з переможцем поєдинку Португалія – Франція.

Збірна Іспанії перемогла національну команду Німеччини в матчі 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу. Основний час зустрічі на "Штутгарт Арені" у Штутгарті завершився з рахунком 1:1 , а в екстратаймах "Червона фурія" забила переможний м'яч – 2:1 .

Уже на старті поєдинку "Червона фурія" втратила одного зі своїх важливих футболістів – Тоні Кроос жорстко сфолив проти Педрі, якого через травму на 8-й хвилині замінив Дані Ольмо.

На відміну від непоступливої боротьби, забитих м'ячів уболівальники в першому таймі не побачили.

Після перерви команда Луїса де ла Фуенте повела в рахунку. На 52-й хвилині Ламін Ямал з правого флангу зробив передачу до штрафного майданчика німців, де Ольмо в один дотик відправив м'яч у лівий нижній кут.

Після пропущеного м'яча підопічні Юліана Нагельсманна стали атакувати набагато активніше та створили кілька хороших моментів біля воріт іспанської збірної. На 76-й хвилині Ніклас Фюллькруг замкнув передачу Флоріана Вірца з правого флангу ударом в падінні у стійку.

Бундестім продовжила тиснути на ворота суперника і таки досягнула бажаного. На 89-й хвилині Максимільян Міттельштадт виконав навіс з лівого флангу, Йозуа Кімміх головою скинув м'яч у центр, де Вірц одразу ж пробив у дальній кут.

Таким чином, основний час матчу закінчився внічию 1:1, тож гра перейшла до екстратаймів. Там команди до останнього не могли вразити ворота одна одної. Коли здавалося, що все вирішить серія пенальті, іспанці забили переможний м'яч.

На 119-й хвилині Мікель Меріно ударом головою замкнув подачу з лівого флангу від Ольмо.

Німці намагалися врятуватися й пішли на фінальний штурм воріт суперника. На 120+6-й хвилині захисник іспанців Дані Карвахаль заробив другу жовту картку та вилучення за фол проти Джамала Мусіали.

Однак відігратися вдруге господарям чемпіонату Європи вже не вдалося. Іспанія – перший півфіналіст Євро-2024.

Огляд матчу Іспанія – Німеччина

Іспанія у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Португалія – Франція, який також відбудеться 5 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

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