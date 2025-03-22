Іспанія – Нідерланди: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірна Іспанії прийме національну команду Нідерландів у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Месталья" у Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Перша гра між командами, яка відбулася 20 березня у Роттердамі, завершилася результативною нічиєю (2:2).

Де дивитися матч Іспанія – Нідерланди

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Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Нідерланди

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають іспанську збірну. На перемогу "Червоної фурії" можна поставити з коефіцієнтом 1,72. Нічия – 3,90. Виграш "Помаранчевих" – 5,00.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу Іспанії. На вихід чинних чемпіонів Європи до півфіналу Ліги націй приймаються ставки з коефіцієнтом 1,30. Прохід Нідерландів до наступної стадії – 3,70.

Переможець пари Нідерланди – Іспанія у півфіналі Ліги націй позмагається з тріумфатором чвертьфінального протистояння Хорватія – Франція.

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