Іспанія резервним складом обіграла Албанію та без очкових втрат завершила групу Євро-2024 (відео)

Збірна Іспанії обіграла Албанію в матчі заключного третього туру групи B фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі завершився з рахунком 0:1 .

Забезпечивши собі вихід до плейоф з першого місця ще за підсумками двох турів, іспанці вийшли на гру проти албанців резервним складом. Однак це не завадило їм здобути перемогу.

Єдиний гол у цій зустрічі" Червона фурія" забила на 13-й хвилині, коли Ферран Торрес пробив у дальній кут після передачі від Дані Ольмо.

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Огляд матчу Албанія – Іспанія

В іншому матчі останнього туру групи B збірна Італії на останніх секундах вирвала нічию проти Хорватії (1:1).

Іспанія завершила груповий етап з максимально можливим показником у 9 очок. Італія (4 бали) також вийшла до плейоф, але з другої сходинки. Хорватія (2 бали) посіла третю позицію та практично втратила шанси пробитися до 1/8 фіналу за рейтингом третіх місць. Албанія (1 пункт) фінішувала останньою і попрощалася з Євро.

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