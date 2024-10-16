Іспанія розгромила Сербію та зміцнила своє лідерство у групі Ліги націй (відео)

Збірна Іспанії розгромила Сербію в домашньому матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок у Кордові завершився з рахунком 3:0 .

Команда Луїса де ла Фуенте відкрила рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі – відзначився центральний захисник Емерік Ляпорт.

На старті другого тайму "Червона фурія" могла подвоювати свою перевагу, але Альваро Мората не реалізував пенальті.

Утім, це не вплинуло на подальший перебіг протистояння. На 65-й хвилині Мората реабілітувався і забив з гри.

На 76-й хвилині серби залишилися в меншості через вилучення Страхіньї Павловича, який отримав пряму червону картку.

Переможці Євро-2024 скористалися чисельною перевагою і довели справу до розгрому – на 77-й хвилині остаточний рахунок встановив Алекс Баена.

Огляд матчу Іспанія – Сербія

У паралельному поєдинку квартету А4 збірна Швейцарії на своєму полі розійшлася результативною нічиєю з Данією (2:2).

Після чотирьох турів Іспанія з 10 очками лідирує у цій групі. Далі розташувалися Данія (7), Сербія (4) та Швейцарія (1).

У наступному турі Ліги націй іспанці на виїзді зіграють проти Данії, а серби у гостях позмагаються зі Швейцарією. Матчі заплановано на 15 листопада.

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