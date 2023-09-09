Іспанія рознесла Грузію у відборі Євро-2024 – 16-річний талант "Барселони" переписав історію (відео)

Ламін Ямаль побив два рекорди у дебютному матчі за "Червону фурію".

Збірна Іспанії на виїзді познущалася з команди Грузії в рамках 5-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок у Тбілісі завершився з рахунком 1:7 .

Ще в першому таймі піренейці чотири рази засмутили голкіпера суперників. Дубль оформив Альваро Мората, ще один м'яч забив Дані Ольмо, також автогол у пасиві грузинського захисника Соломона Квірквелії.

Ба більше, арбітр скасував гол іспанського хавбека Фабіана Руїса через офсайд після втручання VAR.

Після перерви "Червона фурія" продовжила свою гольову феєрію. Свій третій м'яч у матчі забив Мората, таким чином зробивши хет-трик. Також відзначилися Ніко Вільямс і 16-річний Ламін Ямаль.

Вихованець "Барселони" став наймолодшим новачком і автором гола в історії збірної Іспанії. У матчі проти Грузії він дебютував за національну команду у віці 16 років та 57 днів.

Таким чином, Ямаль побив два рекорди, які раніше належали його одноклубнику з "Барселони" Гаві. Той вперше зіграв за іспанську збірну у віці 17 років і 62 дні, а дебютний гол забив у 17 років і 10 місяців.

¡¡, OTRA VEZ Lamine Yamal!!



Tras este CHICHARRO, Lamine se convierte en el GOLEADOR más joven de la HISTORIA de la Selección.



: Tiene 16 años y 57 días



| 1-7 | 78’#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/GQAGGPAsFR — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

Огляд матчу

Після перемоги над Грузією команда Луїса де ла Фуенте (6 очок) піднялася на друге місце у групі А. Грузія з 4 балами опустилася на четверту позицію.

У наступному турі 12 вересня Іспанія прийматиме Кіпр, а Грузія на виїзді зіграє проти Норвегії.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

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