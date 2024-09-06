Іспанія сенсаційно не змогла перемогти Сербію в стартовому турі Ліги націй (відео)

"Червона фурія" не зуміла виграти свій перший матч після тріумфу на чемпіонаті Європи.

Збірна Іспанії на виїзді зіграла внічию проти команди Сербії в матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок квартету A4 у Белграді завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі іспанці завдали 22 удари по воротах суперника проти 9 у сербів (у площину – 6:2), однак забити бодай один гол так і не зуміли.

Для "Червоної фурії" це був перший матч після перемоги на Євро-2024, де команда Луїса де ла Фуенте у фіналі здолала Англію (2:1).

Огляд матчу Сербія – Іспанія

В іншому матчі першого туру цієї групи Данія на своєму полі здобула перемогу над Швейцарією з рахунком 2:0.

У другому турі Іспанія на виїзді зіграє зі Швейцарією, а Данія прийме Сербію. Обидва поєдинки відбудуться 8 вересня.

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