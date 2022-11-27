Іспанія та Німеччина не визначили сильнішого та загострили інтригу в боротьбі за плейоф ЧС-2022

"Червона Фурія" та Бундестім обмінялися голами в другому таймі.

У неділю, 27 листопада, збірна Іспанії зіграла внічию з командою Німеччини в матчі 2-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 1:1 .

Іспанія відкрила рахунок на 62-й хвилині. Альваро Мората, який вийшов на заміну в другому таймі, на ближній стійці в один дотик замкнув передачу від Жорді Альби.

Німці зуміли відігратися на 83-й хвилині. Ніклас Фуллькруг, який на 70-й хвилині поміняв на полі Томаса Мюллера, в штрафному майданчику отримав м'яч від Джамала Мусіали та потужно пробив у "дев'ятку".

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Японія несподівано програла Коста-Риці з рахунком 0:1 .

Зазначимо, що в першому турі Японія сенсаційно перемогла Німеччину (1:2), а Іспанія познущалася з Коста-Рики (7:0).

Отже, після двох турів Іспанія очолює групу з 4 очками. Японія і Коста-Рика мають по 3 бали. Німці з одним пунктом посідають останню сходинку. Інтрига максимальна, адже всі чотири збірні зберігають шанси на вихід до плейоф.

У матчах заключного туру квартету E, які відбудуться 1 грудня, Іспанія зіграє з Японією, а Німеччина зійдеться з Коста-Рикою. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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