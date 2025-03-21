Іспанія у більшості уникла поразки від Нідерландів у першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй (відео)

Чинні чемпіони Європи скористалися вилученням у суперника, щоб звести поєдинок до нічиєї.

Збірна Нідерландів на своєму полі зіграла внічию з Іспанією в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі завершилася з рахунком 2:2 .

Уже на 9-й хвилині гри "Червона фурія" відкрила рахунок зусиллями Ніко Вільямса. Проте на 28-й хвилині "Помаранчеві" відповіли голом від Коді Гакпо.

Одразу після перерви господарі поля вийшли вперед – на 46-й хвилині відзначився Тіджані Рейндерс.

На 82-й хвилині вилучення 19-річного Йореля Хато, який отримав пряму червону картку, змусило нідерландську збірну грати в меншості.

Чинні чемпіони Європи цим скористалися і врятувалися від поразки – на 90+3-й хвилині нічию іспанцям приніс точний удар Мікеля Меріно.

Огляд матчу Нідерланди – Іспанія

Матч-відповідь між іспанцями та нідерландцями заплановано на неділю, 23 березня, у Валенсії.

Переможець пари Нідерланди – Іспанія у півфіналі Ліги націй позмагається з тріумфатором чвертьфінального протистояння Хорватія – Франція.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією в першому матчі за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй.

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