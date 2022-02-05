Іспанія - Україна: де дивитися та ставки букмекерів на "бронзовий" матч Чемпіонату Європи-2022 з футзалу

Іспанія - Україна: де дивитися та ставки букмекерів на "бронзовий" матч Чемпіонату Європи-2022 з футзалу

"Синьо-жовті" намагатимуться посісти третє місце на турнірі.

У неділю, 6 лютого, збірна України з футзалу проведе матч за "бронзу" Чемпіонату Європи-2022, який відбувається в Нідерландах. Суперником підопічних Олександра Косенка буде команда Іспанії.

Зазначимо, що українці вийшли до плейоф континентальної першості, посівши друге місце в групі А. "Синьо-жовті" в стартовому матчі програли Нідерландам (2:3), а потім розгромили Сербію (6:1) та поступилися чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

Пробитися до 1/4 фіналу українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру. У підсумковій таблиці квартету А Україна, Нідерланди та Сербія набрали по три очки, але "синьо-жовті" мали кращу різницю забитих та пропущених м'ячів у особистих зустрічах.

У чвертьфіналі змагань збірна України обіграла Казахстан із рахунком 5:3. Опонентом "синьо-жовтих" у півфіналі стала Росія. Попри неймовірну битву, команда Косенка зазнала поразки з рахунком 2:3.

Що стосується Іспанії, то вони в групі посіли перше місце, набравши сім очок. "Фурія роха" в квартеті розтрощила Боснію та Герцеговину (5:1), Грузію (8:0) та звела до нічиєї гру з Азербайджаном (2:2). У чвертьфіналі іспанці вибили Словаччину (5:1), а ось в півфіналі поступилися збірній Португалії (2:3).

Де дивитися матч Іспанія - Україна

На території України гру в прямій трансляції покаже телеканал UA:Перший. Також поєдинок можна буде подивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт. Початок зустрічі в Амстердамі - о 15:30 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія - Україна

Букмекерські контори в майбутньому протистоянні віддають перевагу іспанцям. На їхню перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Нічия - 6,80. Успіх українців - 6,20.

Додамо, що за всю історію виступів на Євро Україна лише раз не вийшла на головний турнір, а найвищого результату досягла у 2001 та 2003 роках (друге місце). А ось останні п'ять Чемпіонатів Європи "синьо-жовті" закінчували на стадії чвертьфіналу.

Усього збірні Іспанії та України провели між собою вісім ігор, у яких "синьо-жовтим" не вдалося навіть раз зіграти внічию. Різниця забитих та пропущених - 29:6 на користь "Фурії рохи".

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