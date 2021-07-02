Іспанія в надскладному матчі вирвала путівку до півфіналу Євро-2020: у серії пенальті здолала Швейцарію

Командам вдруге на турнірі довелося грати додатковий час.

Збірна Іспанії обіграла національну команду Швейцарії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і вийшла до півфіналу турніру. Основний і додатковий час зустрічі на стадіоні "Санкт-Петербург" в однойменному російському місті завершилася з рахунком 1:1, а серія пенальті - з результатом 3:1.

"Червона фурія" змогла забити швидкий гол і надалі грати вже за рахунком. На 8-й хвилині після навісу з кутового Жорді Альба пробив у дотик з-за меж карного майданчика, м'яч потрапив у Дениса Закарію, змінив траєкторію свого польоту і залетів у ворота.

Associated Press

Захисник швейцарців міг виправити свою помилку в дебюті другого тайму, але після подачі кутового він головою пробив поруч із дальньою стійкою.

Команда Владіміра Петковича, що стало несподіванкою, після перерви продовжила тримати в напрузі Унаї Сімона і таки домоглася свого. На 68-й хвилині швейцарці скористалися невпевненою грою захисників суперника, які подарували м'яч Ремо Фройлеру. Той викотив сферу на Джердана Шакірі, який і відправив її у ворота.

Associated Press

На 77-й хвилині Фройлер вже відзначився дією зі знаком мінус. Він у жорсткому підкаті збив Жерара Морено і був "нагороджений" за цей фол прямою червоною карткою. Але отримавши чисельну перевагу, іспанці так і не змогли вирвати перемогу в основний час.

Перший тайм додаткового часу розпочався з атак іспанців, які вже в перші хвилин десять створили біля воріт Яна Зоммера більше моментів, ніж за перші 90 хвилин гри. Але результат був все той же - 1:1 на табло. Так гра плавно перейшла в серію пенальті, яку краще виконали іспанці.

У півфіналі збірна Іспанії зіграє з переможцем пари Бельгія - Італія.

- Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.

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