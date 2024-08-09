Іспанія в шаленому матчі з 8 голами здолала Францію та здобула "золото" Олімпіади-2024 у футболі

"Червона фурія" в екстратаймах вирвала перемогу над господарями Ігор у Парижі.

Збірна Іспанії стала переможцем чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024.

У фінальному матчі на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі "Червона фурія" в екстратаймах обіграла господарку змагань Францію – 5:3 .

Вже на 11-й хвилині зустрічі "Ле Бле" вийшли вперед завдяки голу Енцо Мійо. Проте ще до перерви іспанці відповіли трьома м'ячами – дубль оформив Фермін Лопес, після чого відзначився Алекс Баена.

У другому таймі підопічні Тьєррі Анрі зуміли відігратися. Спочатку на 79-й хвилині скоротив відставання в рахунку Магнес Акліуш, а потім у компенсований час, на 90+3-й хвилині, Жан-Філіп Матета реалізував пенальті та перевів гру до екстратаймів (3:3).

Але в екстратаймах сильнішою все ж виявилася іспанська збірна, яка відправила у ворота французів ще два м'ячі. Дублем вистрілив Серхіо Камельйо, забивши на 100-й та 120+1-й хвилинах.

Бронзовим призером чоловічого футбольного турніру ОІ-2024 стала збірна Марокко, яка напередодні в матчі за третє місце рознесла Єгипет з рахунком 6:0.

Нагадаємо, Україна на Іграх-2024 вперше в історії була представлена у футбольному турнірі Олімпіади. Команда Руслана Ротаня поступилася Іраку (1:2), в меншості вирвала перемогу над Марокко (2:1) та програла Аргентині (0:2), не зумівши з трьома набраними очками пробитися до чвертьфіналу.

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