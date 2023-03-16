Іспанія відреагувала на інформацію про заміну України на Марокко в заявці на проведення ЧС-2030

Федерація футболу Іспанії підтвердила, що що спільно з Португалією домовилися з Марокко подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

"Це історична заявка, оскільки уперше в історії чоловічий чемпіонат світу з футболу може відбутися одночасно на двох різних континентах. Союз трьох сусідніх країн посилить зв'язки між Європою та Африкою, як і в усьому Середземномор'ї", – йдеться у заяві Федерації футболу Іспанії.

Водночас в іспанській федерації заявили про готовність провести турнір й у чотирьох країнах, включно з Україною. Раніше журналіст Sky Sports Роб Гарріс повідомляв, що Україну виключили зі списку ймовірних господарів Мундіалю-2030.

"Федерації футболу Іспанії та Португалії вірять, що Українська асоціація футболу та її президент подолають труднощі, з якими вони зіткнулися зараз, щоб представити спільну заявку від чотирьох країн", – вказано у заяві.

Нагадаємо, через сім місяців після початку повномасштабної війни Україна доєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030 з футболу.

Проте згодом країни ЄС почали розглядати варіант із заміною нашої країни на Марокко у зв'язку з продовженням активних бойових дій на території України та постійними ракетними обстрілами з боку Росії, а також через ситуацію з президентом УАФ Андрієм Павелком.

У лютому цього року суд відсторонив Павелка від посади за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

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