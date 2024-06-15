Іспанія з історичним рекордом 16-річного вундеркінда розбила Хорватію на старті Євро-2024 (відео)

Збірна Іспанії розгромила Хорватію в матчі стартового туру Євро-2024 у групі В. Поєдинок на Олімпійському стадіоні у Берліні завершився з рахунком 3:0 .

Команда Луїса Де ла Фуенте забезпечила собі переможний результат ще в першому таймі, тричі відзначившись у воротах суперника.

На 29-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Альваро Мората, який реалізував вихід один на один з голкіпером хорватів Домініком Ліваковичем після класної вертикальної передачі Фабіана Руїса.

Через три хвиини Руїс додав до свого асисту забитий м'яч – півзахисник ПСЖ на вході до карного майданчика розібрався з Лукою Модрічем і бездоганно пробив низом у правий кут.

Перед свистком на перерву рахунок став розгромним. Дані Карвахаль на межі воротарського відгукнувся на подачу Ламіна Ямаля та переправив м'яч до сітки.

Зазначимо, що Ямаль у віці 16 років та 338 днів став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи з футболу. Він побив рекорд поляка Кацпера Козловського (17 років та 246 днів), який той встановив на Євро-2020.

16 - At 16 years and 338 days, Spain's Lamine Yamal is the youngest player to ever appear in a game at the UEFA European Championship finals. Sweet. pic.twitter.com/gmhgObMZ0O — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024

У другому таймі іспанці збавили оберти, а хорвати відчайдушно намагалися скоротити відставання. На 78-й хвилині голкіпер "Червоної фурії" Унай Сімон припустився грубої помилки біля власних воріт, подарувавши м'яч Ловро Маєру. У підсумку Родрі був змушений у власному штрафному збивати Бруно Петковича – арбітр призначив пенальті.

Утім, Сімон реабілітувався та відбив удар Петковича з 11-метрової позначки. На добиванні першим опинився Іван Перішич, який віддав на порожні ворота для Петковича. Той нарешті забив, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол скасували через офсайд.

Огляд матчу Іспанія – Хорватія

В іншому матчі стартового туру квартету В зіграють Італія та Албанія (15 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

У другому турі квартету В Хорватія позмагається з Албанією (19 червня), а Іспанія зійдеться з Італією (20 червня).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Читайте також:

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Збірна Швейцарії обіграла Угорщину на старті чемпіонату Європи-2024 (відео)

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці