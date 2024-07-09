Іспанія з шедевром 16-річного рекордсмена обіграла Францію та вийшла до фіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Іспанії здолала національну команду Франції в першому півфінальному матчі Євро-2024 з футболу. Зустріч на "Альянц Арені" у Мюнхені завершилася з рахунком 2:1 .

Команда Дідьє Дешама вийшла вперед уже на 9-й хвилині поєдинку. Рандаль Коло Муані ударом головою замкнув навіс Кіліана Мбаппе з лівого флангу штрафного майданчика.

"Червона фурія" відігралася на 21-й хвилині. Ламін Ямаль розкішним ударом з-за меж штрафного відправив м'яч точно у дальню "дев'ятку".

Завдяки цьому вихованець каталонської "Барселони" встановив рекорд. У віці 16 років та 362 дні Ямаль став наймолодшим автором гола в історії чемпіонатів Європи.

The youngest goal scorers at the men’s EUROs:



◉ 16Y 362D - Lamine Yamal

◎ 18Y 141D - Johan Vonlanthen

◎ 18Y 237D - Wayne Rooney

◎ 18Y 317D - Renato Sanches



The record has been smashed.#EURO2024 pic.twitter.com/58z7d5Ih7Y — Squawka (@Squawka) July 9, 2024

А вже на 25-й хвилині команда Луїса де ла Фуенте повела в рахунку. Дані Ольмо виграв підбирання в карному майданчику "Ле Бле", обіграв Орельєна Чуамені та пробив у дальній кут – Жуль Кунде намагався заблокувати, але зрізав м'яч у власні ворота.

Більше в цьому матчі голів забито не було. Французи намагалися відігратися, але Іспанія грамотно оборонялася, подекуди організовуючи небезпечні контрвипади. У підсумку підопічні де ла Фуенте без зайвих нервів втримали переможний результат.

Огляд матчу Іспанія – Франція

Збірна Іспанії уп'яте в історії вийшла до фіналу Євро. "Червона фурія" є триразовим тріумфатором континентальної першості: 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

У фіналі Євро-2024 іспанці зіграють з переможцем півфінального поєдинку Нідерланди – Англія, який відбудеться у середу, 10 липня, у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія доступна на нашому сайті.

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні (початок – о 22:00 за київським часом).

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