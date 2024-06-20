Іспанія завдяки автоголу обіграла Італію та достроково вийшла до плейоф Євро-2024 (відео)

"Червона фурія" взяла реванш у "Скуадри Адзурри" за поразку в півфіналі попереднього чемпіонату Європи.

Збірна Іспанії обіграла команду Італії в матчі другого туру групи B фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цьому протистоянні "Червона фурія" забила в другому таймі. На 55-й хвилині Ніко Вільямс виконав простріл з лівого флангу, Альваро Мората перевів на дальню стійку, а захисник італійців Ріккардо Калафіорі зрізав м'яч у власні ворота.

Таким чином, іспанці взяли реванш у італійців за поразку у півфіналі Євро-2020, яка через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. Тоді "Скуадра Адзурра" вирвала перемогу над "Червоною фурією" в серії пенальті, після чого у фіналі на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

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Огляд матчу Іспанія – Італія

Буде додано незабаром.

В іншому матчі другого туру квартету B збірна Албанії на останніх хвилинах вирвала нічию проти Хорватії (2:2).

Зазначимо, що на старті континентальної першості Іспанія розбила Хорватію (3:0), а Італія здобула перемогу над Албанією (2:1).

Набравши 6 очок після двох турів, Іспанія достроково з першого місця вийшла до плейоф Євро-2024. Італія (3 бали), Албанія та Хорватія (по одному заліковому пункту) також зберігають шанси потрапити до 1/8 фіналу.

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У заключному третьому турі групового етапу Іспанія зіграє з Албанією, а Італія позмагається з Хорватією. Обидва матчі відбудуться 24 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

Згідно з регламентом турніру, до 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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