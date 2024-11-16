Іспанія здобула перемогу над Данією та достроково виграла групу Ліги націй (відео)

"Червона фурія" забронювала собі путівку до чвертьфіналу.

Збірна Іспанії обіграла команду Данії у виїзному поєдинку 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Паркен" у Копенгагені завершилася з рахунком 1:2 .

Чинні чемпіони Європи відкрили рахунок у дебюті матчу – на 15-й хвилині після передачі Айосе Переса голом відзначився Мікель Оярсабаль.

У другому таймі підопічні Луїса де ла Фуенте розвинули свою перевагу – на 58-й хвилині Перес забив, скориставшись асистом Дані Ольмо.

Данці на 84-й хвилині скоротили відставання зусиллями Густава Ісаксена, але врятуватися від поразки не зуміли.

Огляд матчу Данія – Іспанія

В іншому поєдинку 5-го туру цього квартету Швейцарія на своєму полі зіграла внічию із Сербією (1:1).

Іспанія (13 очок) достроково виграла групу А4 та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. На другу путівку до плейоф продовжують претендувати Данія (7 балів) та Сербія (5 пунктів). Швейцарія (2) посідає останню сходинку.

Матчі останнього туру в цій групі відбудуться 18 листопада: Іспанія прийме Швейцарію, а Данія у гостях позмагається із Сербією.

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