Іспанія здобула розгромну перемогу та очолила групу збірної України на молодіжному Євро-2023 (відео)

Після стартового туру "синьо-жовті" посідають друге місце у квартеті B.
Збірна Іспанії розгромно перемогла команду Румунії в рамках першого туру групового етапу фінального турніру Євро-2023. Зустріч у Бухаресті завершилася поразкою господарів з рахунком 0:3.
Усі три голи "Червона фурія" забила після перерви. Рахунок у матчі на 55-й хвилині відкрив Алекс Баена після передачі Віктора Гомеса.
Через сім хвилини іспанці подвоїли свою перевагу – голом відзначився Хуан Міранда, а результативний пас до свого активу заніс Серхіо Гомес.
Крапку в цій грі на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині поставив Серхіо Гомес.
Огляд матчу
В іншому матчі стартового туру цієї групи збірна України перемогла Хорватію з рахунком 2:0.
Таким чином, за підсумками першого туру Іспанія з трьома очками лідирує у квартеті B, випереджаючи команду України завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Хорватія та Румунія без набраних балів розташувалися на третій та четвертій позиціях відповідно.
У другому турі континентальної першості 24 червня українська збірна проведе поєдинок проти Румунії, а Іспанія зіграє з Хорватією.
На молодіжному Євро-2023 виступають 16 національних команд, які поділені на 4 групи. До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.
Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.
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