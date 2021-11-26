Іспанський футболіст другий сезон поспіль забив м'яч зі своєї половини поля в єврокубку: відео

Його точність здалеку вражає.

Неймовірний гол вдалося забити футболісту кіпрської " Омонії " Хорді Гомесу в матчі 5-го туру групової стадії Ліги конференцій проти азербайджанського "Карабаха".

На 90 хвилині протистояння іспанському півзахиснику вдався точний удар зі своєї половини поля. Відібравши м'яч у суперника, гравець "Омонії" віддав передачу на Гомеса, а той вже закинув ігрове знаряддя за комірець голкіперу.

До вашої уваги відео з цим голом.

Зазначимо, цей гол врятував "Омонію" від поразки, матч завершився внічию з рахунком 2:2.

Цікаво, що це не перший подібний трюк від 36-річного Гомеса. У жовтні 2020 року він провернув аналогічне проти нідерландського ПСВ, але вже в Лізі Європи.