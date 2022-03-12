Іспанський сором: один з найкращих тренерів світу поспівчував російським спортсменам, яких усунули від змагань

Іспанський сором: один з найкращих тренерів світу поспівчував російським спортсменам, яких усунули від змагань

Конте шкода, що війна, яку почала Росія, впливає на світ спорту.

Головний тренер "Тоттенгема" Антоніо Конте зробив несподівану заяву, ставши на захист російських спортсменів, яких усувають від усіх змагань після вторгнення окупаційних військ РФ в Україну.

"Дуже шкода, що ця серйозна ситуація, ця війна між Росією та Україною впливає на футбол і спорт. Знати, що російські спортсмени відсторонені від змагань, дуже сумно.

Вважаю, що це несправедливо. Я дуже добре знаю, який обсяг роботи вони щодня виконували заради цих змагань. За цю ситуацію вони змушені платити, але вважаю це неправильно.

Чесно кажучи, я сподіваюся, що ситуація незабаром буде вирішена, тому що це завдає великої шкоди. Ми живемо у 2022 році, і бачити це жахливо для всіх", - наводить слова Конте Football.london.

Раніше головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола висловився про повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

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