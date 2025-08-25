Іспанський клуб близький до того, щоб орендувати Довбика – ЗМІ

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Український нападник "Роми" Артем Довбик невдовзі може на правах оренди перейти до "Вільярреала".

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі в соцмережі X.

За його інформацією, іспанський клуб просунувся у перемовинах з римським клубом щодо оренди Довбика з правом викупу.

Також "Вільярреал" під час оренди 28-річного українця готовий повністю покрити його зарплату.

Зазначається, що сам Довбик відкритий для переходу до "Жовтої субмарини".

Очікується, що спочатку "Рома" підпише нового форварда, а тоді остаточно погодить перехід Артема до "Вільярреала".

Нагадаємо, Довбик перейшов до римського клубу влітку 2024 року за 30,5 мільйона євро з "Жирони", у складі якої став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги сезону-2023/24 (24 голи).

У сезоні-2024/25 він забив 17 м'ячів та віддав чотири результативні передачі у 45 матчах "Роми" в усіх турнірах.

Минулого сезону "Вільярреал" посів п'яте місце в таблиці Ла Ліги та кваліфікувався до основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26. "Рома" фінішувала п'ятою у Серії А та гратиме в основному раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Рома" з Довбиком обіграла "Болонью" у стартовому турі Серії A.