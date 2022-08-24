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Істерика не допомогла: УЄФА чіткою заявою поставив на місце РФ щодо включення окупованого Криму до свого чемпіонату

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Істерика не допомогла: УЄФА чіткою заявою поставив на місце РФ щодо включення окупованого Криму до свого чемпіонату

Фото: Associated Press

Європейський футбольний союз (УЄФА) зробив заяву щодо приєднання клубів із окупованого Криму до чемпіонату Росії.

Так, УЄФА вкотре наголосив на тому, що клуби анексованого Криму не мають права виступати в турнірах під егідою Російського футбольного союзу (РФС).

Про це пресслужба УЄФА відповіла на запит пропагандистського інформаційного агентства "Р-Спорт".

В УЄФА зазначили, що Крим продовжує залишатись спеціальною футбольною зоною до подальших рішень. Таким чином європейські чиновники припинили спроби агресорів інтегрувати півострів до свого чемпіонату.

"Що стосується ситуації в Криму, то відповідно до рішення надзвичайної комісії УЄФА від 22 серпня 2014 року виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення заборонити кримським клубам грати у змаганнях, організованих РФС, з 1 січня 2015 року, і щоб регіон вважався "спеціальною зоною" для футбольних цілей до подальшого повідомлення", - зазначили в УЄФА.

Додамо, 22 серпня керівництво Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) створило робочу групу із включення кримських команд до першості. Утім, як бачимо, це жодним чином не допомогло країні-агресорці.

Раніше розповідалося про те, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

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