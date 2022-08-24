Істерика не допомогла: УЄФА чіткою заявою поставив на місце РФ щодо включення окупованого Криму до свого чемпіонату

Так, УЄФА вкотре наголосив на тому, що клуби анексованого Криму не мають права виступати в турнірах під егідою Російського футбольного союзу (РФС).

Про це пресслужба УЄФА відповіла на запит пропагандистського інформаційного агентства "Р-Спорт".

В УЄФА зазначили, що Крим продовжує залишатись спеціальною футбольною зоною до подальших рішень. Таким чином європейські чиновники припинили спроби агресорів інтегрувати півострів до свого чемпіонату.

"Що стосується ситуації в Криму, то відповідно до рішення надзвичайної комісії УЄФА від 22 серпня 2014 року виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення заборонити кримським клубам грати у змаганнях, організованих РФС, з 1 січня 2015 року, і щоб регіон вважався "спеціальною зоною" для футбольних цілей до подальшого повідомлення", - зазначили в УЄФА.

Додамо, 22 серпня керівництво Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) створило робочу групу із включення кримських команд до першості. Утім, як бачимо, це жодним чином не допомогло країні-агресорці.

Раніше розповідалося про те, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

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