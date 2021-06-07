Істерика не допомогла: УЄФА відповів Росії на вимогу заборонити форму збірної України з Кримом

В організації схвалили екіпірування "синьо-жовтих" на Євро-2020.

Європейський футбольний союз (УЄФА) прокоментував нову форми збірної України, в якій вона виступить на Чемпіонаті Європи-2020.

На екіпірування "синьо-жовтих" була нанесена карта країни з Кримом, що викликало обурення в Російській Федерації. Зокрема, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев закликав заборонити нову форму команди Андрія Шевченка.

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В УЄФА ж відповіли, що нова форма збірної України відповідає всім вимогам, тому немає жодних підстав, щоб заборонити грати в ній на Євро-2020.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовуваних правил стосовно екіпірування", - наводить слова пресслужби УЄФА Спорт-Экспресс.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Раніше колишній чемпіон світу з боксу росіянин Микола Валуєв назвав нову форму збірної України спробою політизувати спорт, заявивши, що Крим - територія Російської Федерації.

Своєю чергою, відомий український тренер Мирон Маркевич дав гідну відсіч російським "експертам", порадивши зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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