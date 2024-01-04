"Історична ніч": тренер "Жирони" прокоментував перемогу над "Атлетіко" у 19-му турі Ла Ліги

Керманич "жиронців" скромно заявив, що не вважає метою для своєї команди боротьбу за чемпіонство.

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес висловився про перемогу над мадридським "Атлетіко" у домашньому матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги.

Видовищний поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершився тріумфом господарів з рахунком 4:3. Каталонці вирвали перемогу в компенсований до другого тайму час.

Зазначимо, що український форвард Артем Довбик відзначився у цій грі результативною передачею, а інший наш співвітчизник Віктор Циганков не потрапив до заявки на матч через травму.

"Це історичний день для нас, міста та провінції. Ми дуже задоволені. Ми провели приголомшливий перший тайм, але рахунок 3:2 не надто нас засмутив. У другому таймі було видно, що "Атлетіко" збирається зрівняти рахунок, але зміни додали нам сил. В останні 20-25 хвилин будь-яка команда могла забити, і гол Івана Мартіна – це чудовий гол.

Була чудова гра, з неймовірним менталітетом. Мене найбільше радує стійкість команди. Часом нас перегравали на полі, але ми вміли страждати, триматися і чекати свого моменту. У підсумку ми були винагороджені чудовим голом. Історична ніч.

Перемога у Ла Лізі? Це не є нашою метою. Ми повинні думати від матчу до матчу та досягти єврокубків, що увійде до історії. Це була дуже хороша гра. Ми багато зробили добре. Мої гравці мають неймовірний менталітет, стійкість у грі. Вони завжди намагаються йти вперед. Наша мрія – потрапити до єврокубків, але ми не можемо боротися один на один з "Реалом". Бути нарівні за очками з топклубами – дуже складно, треба йти гра за грою.

Клуб-лідер? Ми не хочемо навішувати на себе цей ярлик. Ми випереджаємо "Бетіс", що йде сьомим, на 20 очок. І це є головним критерієм для потрапляння до єврокубків. Ось такі розрахунки ми робимо. Щоб говорити про Лігу чемпіонів, нам потрібно дійти до кінця, багато ігор попереду.

Я бачу у команді гравців, які хочуть творити історію. Їм дуже весело, і мені це приносить задоволення. Кожен тиждень хороший, а день гри – особливо чудовий. Я не можу просити більшого", – наводить слова Мічела видання Marca.

Перемога над "Атлетіко" дозволила "Жироні" (48 балів) зрівнялася з "Реалом" за очками на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Команда Довбика і Циганкова лише за додатковими показниками поступається мадридському гранду, кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін.

У наступному турі Примери підопічні Мічела 14 січня на виїзді зустрінуться з найгіршою командою поточного сезону "Альмерією".

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