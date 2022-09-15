Історична перемога: "Дніпро-1" набрав перші очки на груповому етапі Ліги конференцій (відео)

У четвер, 15 вересня, дніпровський "Дніпро-1" зіграв проти кіпрського "Аполлона" в рамках 2-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2022/23.

"Дніпро-1" здобув перемогу над кіпрським "Аполлоном" у виїзному поєдинку 2-го туру групової стадії Ліги конференцій. Зустріч на стадіоні ГСП у місті Нікосія завершилася з рахунком 1:3 .

Ще в першому таймі підопічні Олександра Кучера тричі відзначилися у воротах господарів. На 11-й хвилині дніпрян вивів уперед Валентин Рубчинський, забивши в порожні ворота після пасу Артема Довбика.

На 26-й хвилині український клуб зумів подвоїти рахунок. Довбик розстріляв порожні ворота, завершивши прекрасну комбінацію своєї команди. Асист до свого активу заніс Рубчинський.

Наприкінці першого тайму дніпряни довели справу до розгрому. Довбик оформив дубль після передачі Бузанелло.

У другій половині поєдинку кіпріоти скоротили відставання. На 58-й хвилині Йоаніс Піттас з лінії воротарського майданчика замкнув подачу Харалампоса Кір'яку з правого флангу. Щоправда, у автора забитого м'ча був очевидний офсайд, проте арбітр за відсутності системи VAR помилився і несправедливо зарахував цей гол.

Таким чином, "Дніпро-1" здобув першу перемогу та набрав перші очки в групі Ліги конференцій. Ба більше, це перша єврокубкова звитяга в історії дніпровського клубу.

Нагадаємо, дебютний для себе єврокубковий сезон дніпряни розпочали в плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та опустилися до турніру рангом нижче.

В іншому протистоянні групи нідерландський АЗ вдома обіграв "Вадуц" із Ліхтенштейну - 4:1 .

. Після двох турів АЗ очолює квартет з 6 очками. "Дніпро-1" посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 3 бали. "Вадуц" та "Аполлон" набрали по одному пункту.

Поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 6 жовтня: "Дніпро-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Додамо, що в першому турі групового етапу Ліги конференцій дніпровський клуб мінімально поступився АЗ (0:1). Своєю чергою, "Аполлон" розписав безгольову нічию з "Вадуцом" (0:0).

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